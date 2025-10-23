Бессент объяснил, почему Трамп ввел первые санкции против России с момента возвращения в Белый дом

Скотт Бессент отметил, что санкции были введены из-за того, что Путин отказался сесть за стол переговоров с Украиной, на что рассчитывали Дональд Трамп и администрация США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования Путиным. Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

Бессент подчеркнул, что Трамп — президент мира, и он уже заключил мирные, торговые и налоговые соглашения. По словам министра финансов, если бы между Украиной и Россией было заключено мирное соглашение при посредничестве президента США, это был бы девятый мировой конфликт, который он урегулировал бы.

«Президент Путин не сел за стол переговоров честно и откровенно, как мы надеялись. Переговоры проходили на Аляске. Президент Трамп ушел, когда понял, что дела не продвигаются. Были кулуарные разговоры, но президент разочарован состоянием переговоров», — добавил он.

По словам министра финансов США, введенные санкции против России являются одними из самых масштабных ограничительных мер против страны-агрессора.

