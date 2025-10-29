Разведка США не видит никаких признаков готовности Путина к компромиссу по войне в Украине — NBC

В американской разведке считают, что РФ не готова ни к прекращению огня, ни к реальным переговорам о завершении войны.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Разведка США не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс в войне против Украины. Также там считают, что Путин стал «более упрямым, чем когда-либо» в своем стремлении продолжать боевые действия. Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

В октябре законодателям представили аналитическую записку, в которой говорится, что РФ не готова ни к прекращению огня, ни к реальным переговорам, несмотря на попытки президента США Дональда Трампа инициировать мирные переговоры.

«Путин, несмотря на большие потери среди военных и экономические трудности, остается сосредоточенным на захвате украинских территорий и оправдании человеческих и финансовых потерь», — считают в разведке.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования Путиным.

Добавим, посол США при НАТО Уитакер, что Трамп готовит новые санкции против РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.