Трамп готовит новые санкции против РФ, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, — посол США при НАТО Уитакер

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп введет новые санкции против РФ, чтобы заставить Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине. Об этом заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер, пишет Bloomberg.

«Мы ввели эти санкции. Мы намерены их соблюдать», — подчеркнул он.

На прошлой неделе США ввели санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл». Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

«Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или, по крайней мере, заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном урегулировании», — сказал Уитакер.

При этом, по мнению посла США при НАТО, это только начало.

«Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других», — отметил он.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Дональд Трамп ввел первые санкции против России с момента своего возвращения на пост главы Белого дома из-за разочарования Путиным.

