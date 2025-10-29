Трамп готує нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна до переговорів, — посол США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер заявив, що Дональд Трамп «тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує».

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп запровадить нові санкції проти РФ, щоб змусити Путіна піти на переговори для завершення війни в Україні. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, пише Bloomberg.

«Ми ввели ці санкції. Ми плануємо їх дотримуватися», - наголосив він.

На минулому тижні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл». Це був перший великий пакет фінансових санкцій проти Росії з моменту вступу Трампа на посаду.

«Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, або принаймні укласти перемир'я, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення», - сказав Вітакер.

При цьому, на думку посла США в НАТО, це лише початок.

«Президент Трамп тримає всі карти в руках, і це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших», - повідомив він.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп впровадив перші санкції проти Росії з моменту свого повернення на посаду голови Білого дому через розчарування Путіним.

