Верховний Суд: посада не може вважатися вакантною після поновлення працівника на ній за рішенням суду

10:00, 29 жовтня 2025
Верховний Суд ухвалив важливе рішення, яке стосується ситуації, коли працівник поновлюється на роботі рішенням суду.
Верховний Суд: посада не може вважатися вакантною після поновлення працівника на ній за рішенням суду
Верховний Суд розглянув справу про визнання протиправним наказу Державної екологічної інспекції України щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, зокрема посади начальника Державної екологічної інспекції у Полтавській області.

Особа звернувся до суду з позовом до Державної екологічної інспекції України, Голови Державної екологічної інспекції України, треті особи Національне агентство України з питань державної служби, в якому просив суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної екологічної інспекції України про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в частині оголошення конкурсу на посаду начальника Державної екологічної інспекції у Полтавській області; визнати протиправним та скасувати результат конкурсу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до постанови Харківського окружного адміністративного суду від 2 червня 2016 року позивач поновлений на посаді начальника Державної екологічної інспекції у Полтавській області – Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Полтавської області.

Головою Державної екологічної інспекції України 22 липня 2016 року оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Державної екологічної інспекції України в тому числі і на посаду – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Полтавської власті.

Суд першої інстанції позов задовольнив.

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким у задоволенні позову відмовив.

Скаржник вказував, що з моменту прийняття рішення суду посада – начальник Державної екологічної інспекції у Полтавській області – Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Полтавської області не може вважатися вакантною, тому оголошення і проведення конкурсу на посаду державної служби відносно якої є рішення суду про поновлення на цій посаді незаконно звільненого працівника не має правових підстав і свідчить про порушення прав позивача.

Рішення Верховного Суду

Суд касаційну скаргу задовольнив, постанову суду апеляційної інстанції скасував, рішення суду першої інстанції залишено в силі.

КАС ВС заявив: З моменту прийняття судом рішення про поновлення працівника на роботі його посада не може вважатися вакантною, і у роботодавця не має правових підстав для оголошення конкурсу на заміщення такої посади. Роботодавець добровільно і негайно повинен виконати рішення суду про поновлення працівника на роботі шляхом видачі відповідного наказу відразу після оголошення рішення суду. Наказ Державної екологічної інспекції України від 22 липня 2016 року №284-о про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад в частині, що стосується посади начальника Державної екологічної інспекції у Полтавській області – Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Полтавської області є протиправним.

Постанова КАС ВС від 21 грудня 2019 року у справі № 820/4712/16.

