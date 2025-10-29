Практика судов
Верховный Суд: должность не может считаться вакантной после восстановления работника на ней решением суда

10:00, 29 октября 2025
Верховный Суд принял важное решение, касающееся ситуации, когда работник возобновляется на работе решением суда.
Верховный Суд рассмотрел дело о признании незаконным приказа Государственной экологической инспекции Украины об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей, в том числе должности начальника Государственной экологической инспекции в Полтавской области.

Истец обратился в суд с иском к Государственной экологической инспекции Украины, Главе Государственной экологической инспекции Украины, третьим лицам Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, с просьбой признать незаконным и отменить приказ Государственной экологической инспекции Украины о проведении конкурса на замещение вакантных должностей, в частности конкурса на должность начальника Государственной экологической инспекции в Полтавской области; признать незаконным и отменить результаты конкурса.

Исковые требования были обоснованы тем, что в соответствии с постановлением Харьковского окружного административного суда от 2 июня 2016 года истец был восстановлен на должности начальника Государственной экологической инспекции в Полтавской области – Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Полтавской области.

Глава Государственной экологической инспекции Украины 22 июля 2016 года объявил конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В» Государственной экологической инспекции Украины, в том числе на должность главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Полтавской области.

Суд первой инстанции удовлетворил иск.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение, которым в удовлетворении иска было отказано.

Истец утверждал, что с момента принятия решения суда должность начальника Государственной экологической инспекции в Полтавской области – Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Полтавской области не может считаться вакантной, поэтому объявление и проведение конкурса на должность государственной службы, относительно которой есть решение суда о восстановлении незаконно уволенного работника, не имеет правовых оснований и нарушает права истца.

Решение Верховного Суда

Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда, а решение суда первой инстанции оставил в силе.

КАС ВС заявил: с момента принятия судом решения о восстановлении работника на работе его должность не может считаться вакантной, и у работодателя нет правовых оснований для объявления конкурса на замещение такой должности. Работодатель должен добровольно и немедленно исполнить решение суда о восстановлении работника на работе, выдав соответствующий приказ сразу после объявления решения суда.

Приказ Государственной экологической инспекции Украины от 22 июля 2016 года № 284-о о проведении конкурса на замещение вакантных должностей, касающийся должности начальника Государственной экологической инспекции в Полтавской области – Главного государственного инспектора по охране окружающей природной среды Полтавской области, является противоправным.

Постановление КАС ВС от 21 декабря 2019 года по делу № 820/4712/16.

