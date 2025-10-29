У Британії судили екоактивістів, які намагалися розфарбувати літак співачки Тейлор Свіфт

Дво екліматичних активістів намагалися облити помаранчевою фарбою приватний літак Тейлор Свіфт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії двоє кліматичних активістів з організації Just Stop Oil отримали покарання за спробу облити помаранчевою фарбою приватний літак співачки Тейлор Свіфт. Про це пише BBC.

За інформацією, 29-річна Дженніфер Ковальські та 23-річний Коул Макдональд спробували пофарбувати літак попзірки в аеропорту Станстед, проте замість цього облили фарбою літаки, що належать страховій компанії та інвестиційній групі.

Пару визнали винною у кримінальному пошкодженні майна та засудили до умовного тюремного ув'язнення.

Під час судового розгляду повідомили, що 20 липня 2024 року вони проникли через огорожу аеропорту за допомогою кутової шліфувальної машини, а потім по черзі розпилювали фарбу на літаки і знімали це на відео.

Ковальські, яка раніше була засуджена за протести в Шотландії, була засуджена до п'яти місяців тюремного ув'язнення з відстрочкою на 12 місяців. Вона також була оштрафована на 480 фунтів стерлінгів (близько $640).

Макдональд отримав шість тижнів тюремного ув'язнення з відстрочкою на вісім місяців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.