Скорочення бакалаврських програм до трьох років в Україні є можливим – Микола Трофименко

За словами заступника міністра освіти, умови для скорочення терміну навчання на бакалавраті в Україні вже існують.

В Україні давно є умови для скорочення бакалаврських програм з чотирьох до трьох років, – заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», відповідаючи на запитання про можливе скорочення бакалаврської підготовки після запуску 12-річної профільної старшої школи.

«Насправді, у нас умови для трирічного бакалаврату є давно. В рамках автономії наших закладів вищої освіти, вони можуть скорочувати ці програми до 3-х років. Це європейська практика. У наших людей в голові є традиційне уявлення, що школа має бути стільки-то років, бакалаврат - 4 роки, магістратура - півтори. Ми не маємо в такі рамки заводити наших молодих людей… Я думаю, університети зреагують на цей виклик, тому що отримають більше підготовленого студента», — сказав Трофименко.

Він наголосив, що 12-річна школа спрямована на профілізацію та підсилення сильних сторін школяра-вступника, щоб допомогти йому визначитися з напрямом майбутнього життя.

На зауваження щодо можливого скепсису університетів через втрату доходів від кожного року навчання, заступник міністра відповів, що це його не лякає.

«У нас військо під мільйон, і дуже суттєва частина цих людей захоче здобути якусь компетентність, кваліфікацію, перепрофілювання, якісь нові навички. У нас ринок освітніх послуг колосальний. Тому я думаю, що університети компенсують ту кількість вступників, які можуть в якийсь рік не дійти до закладів, іншими категоріями», — додав Трофименко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив експериментальний проект для впровадження 12-річної школи. Так, з 2025 року у старших класах почали тестувати нові освітні програми, щоб підготувати перехід на повну 12-річну освіту.

