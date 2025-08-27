Практика судів
Кабмін затвердив експериментальний проект для впровадження 12-річної школи

14:12, 27 серпня 2025
З 2025 року у старших класах тестуватимуть нові освітні програми, щоб підготувати перехід на повну 12-річну освіту.
Джерело фото: Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images/Getty Images
Уряд погодив пропозицію Міністерства освіти і науки щодо запуску експериментального проекту в закладах загальної середньої освіти. Йдеться про тестове впровадження освітніх програм для 10–12 класів, розроблених на основі типової програми, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням.

Мета проекту — перевірка на практиці Державного стандарту профільної середньої освіти та створення умов для переходу на 12-річне навчання у школі. Експеримент триватиме з 1 вересня 2025 року до 31 серпня 2027 року.

Кабмін також затвердив порядок реалізації цього експериментального проекту.

