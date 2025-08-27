Практика судов
14:12, 27 августа 2025
С 2025 года в старших классах будут тестироваться новые образовательные программы, чтобы подготовить переход на полное 12-летнее образование.
Кабмин утвердил экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы
Источник фото: Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images/Getty Images
Правительство одобрило предложение Министерства образования и науки о запуске экспериментального проекта в учреждениях общего среднего образования. Речь идет о тестовом внедрении образовательных программ для 10–12 классов, разработанных на основе типовой программы, которая обеспечивает получение профильного среднего образования по академическому направлению.

Цель проекта — проверка на практике Государственного стандарта профильного среднего образования и создание условий для перехода на 12-летнее обучение в школе. Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2025 года до 31 августа 2027 года.

Кабмин также утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.

