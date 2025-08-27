Кабмин утвердил экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы

С 2025 года в старших классах будут тестироваться новые образовательные программы, чтобы подготовить переход на полное 12-летнее образование.

Источник фото: Compassionate Eye Foundation/Robert Daly/OJO Images/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство одобрило предложение Министерства образования и науки о запуске экспериментального проекта в учреждениях общего среднего образования. Речь идет о тестовом внедрении образовательных программ для 10–12 классов, разработанных на основе типовой программы, которая обеспечивает получение профильного среднего образования по академическому направлению.

Цель проекта — проверка на практике Государственного стандарта профильного среднего образования и создание условий для перехода на 12-летнее обучение в школе. Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2025 года до 31 августа 2027 года.

Кабмин также утвердил порядок реализации этого экспериментального проекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.