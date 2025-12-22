  1. В Украине

Сокращение бакалаврских программ до трех лет в Украине возможно – Николай Трофименко

18:34, 22 декабря 2025
По словам заместителя министра образования, условия для сокращения срока обучения на бакалавриате в Украине уже существуют.
В Украине давно есть условия для сокращения бакалаврских программ с четырех до трех лет, – заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о возможном сокращении бакалаврской подготовки после запуска 12-летней профильной старшей школы.

«На самом деле, у нас условия для трехлетнего бакалавриата есть давно. В рамках автономии наших высших учебных заведений, они могут сокращать эти программы до 3-х лет. Это европейская практика. У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат — 4 года, магистратура — полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей... Я думаю, университеты отреагируют на этот вызов, потому что получат более подготовленного студента», — сказал Трофименко.

Он подчеркнул, что 12-летняя школа направлена на профилизацию и усиление сильных сторон школьника-абитуриента, чтобы помочь ему определиться с направлением будущей жизни.

На замечание о возможном скепсисе университетов из-за потери доходов от каждого года обучения, заместитель министра ответил, что это его не пугает.

«У нас армия насчитывает около миллиона человек, и очень значительная часть этих людей захочет получить какую-то компетенцию, квалификацию, перепрофилирование, какие-то новые навыки. У нас рынок образовательных услуг колоссальный. Поэтому я думаю, что университеты компенсируют то количество абитуриентов, которые могут в какой-то год не дойти до учебных заведений, другими категориями», — добавил Трофименко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы. Так, с 2025 года в старших классах начали тестировать новые образовательные программы, чтобы подготовить переход на полное 12-летнее образование.

