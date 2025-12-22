Перелік хвороб, які дають непридатність до служби, можуть скоротити: Ольга Решетилова назвала причину

Міноборони підготувало зміни для виключення певних хвороб з переліку, які визначають придатність до військової служби.

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що Міністерство оборони підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби. Про це вона сказала в інтерв'ю для «Главкому».

Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.

«Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність», – пояснила військова омбудсменка.

