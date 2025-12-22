  1. В Україні

Перелік хвороб, які дають непридатність до служби, можуть скоротити: Ольга Решетилова назвала причину

19:49, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міноборони підготувало зміни для виключення певних хвороб з переліку, які визначають придатність до військової служби.
Перелік хвороб, які дають непридатність до служби, можуть скоротити: Ольга Решетилова назвала причину
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що Міністерство оборони підготувало зміни, які передбачають виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність до військової служби. Про це вона сказала в інтерв'ю для «Главкому».

Ольга Решетилова пояснила, що сучасна система ВЛК не передбачає глибинної діагностики. За її словами, якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних.

Фактично під час ВЛК здійснюється поверхневий огляд стану здоров'я: якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Решетилова додала, що чинні вимоги щодо стану здоров'я значно знижені через дефіцит особового складу.

«Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність», – пояснила військова омбудсменка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ мобілізація ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]