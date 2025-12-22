Список болезней, которые дают непригодность к службе, могут сократить: Ольга Решетилова назвала причину

Минобороны подготовило изменения для исключения определенных заболеваний из перечня, определяющих пригодность к военной службе.

Фото: suspilne.media

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что Министерство обороны подготовило изменения, предусматривающие исключение определенных заболеваний из перечня тех, которые определяют пригодность к военной службе. Об этом она сказала в интервью для «Главкома».

Ольга Решетилова пояснила, что современная система ВВК не предусматривает углубленной диагностики. По ее словам, если военнообязанный имеет проблемы со здоровьем, о которых он знает, его задача заключается в том, чтобы эти проблемы были зафиксированы в учетных данных.

Фактически во время прохождения ВВК осуществляется поверхностный осмотр состояния здоровья: если явных признаков заболевания нет, человека признают пригодным к службе.

Решетилова добавила, что действующие требования к состоянию здоровья существенно снижены из-за дефицита личного состава.

«Насколько мне известно, изменения к приказу № 402 подготовлены. Но не могу сказать, на какой стадии они сейчас находятся. Знаю, что департамент охраны здоровья Министерства обороны готовил исключение определенных заболеваний из перечня тех, которые определяют пригодность», — пояснила военный омбудсмен.

