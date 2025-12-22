Субсидія в Україні — про які зміни треба повідомляти Пенсійний фонд

Пенсійний фонд оприлюднив список змін, які треба повідомляти особам, які одержують субсидію.

Одержувач житлової субсидії зобов’язаний у 30-денний термін з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган Пенсійного фонду. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

До таких обставин належать:

зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, їх соціального статусу, зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;

здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тисяч гривень, а також придбання або набуття права власності на нерухоме майно, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень;

у разі купівлі, зокрема у кредит, генеруючих установок на суму, що перевищує 150 тис. гривень;

набуття права власності на транспортні засоби (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу (нерухомість, розташована в сільській місцевості, на право отримання субсидії не впливає, але повідомляти про її набуття орган Фонду потрібно);

здійснення операцій із купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень (йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції в загальній сумі 50 тисяч гривень за 12 місяців);

отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію, або членом його сім’ї одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат на медичну та соціальну допомогу, спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини, гранту або стипендії на навчання);

відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбання облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла (призначення житлових субсидій на понаднормову площу житла переглядається у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), складу сім’ї члена домогосподарства, працевлаштування таких осіб або виникнення у них інших джерел доходів);

про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта плати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету;

надання будь-ким зі складу домогосподарства або членом сім’ї особи зі складу домогосподарства в оренду квартири або будинку внутрішньо переміщеній особі та отримання субсидії на оплату вартості орендованої квартири (будинку) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2024 № 1225.

Зміни, про які слід інформувати Пенсійний фонд, визначені в п. 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

