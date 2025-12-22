  1. В Украине

Субсидия в Украине — о каких изменениях нужно сообщать Пенсионному фонду

19:50, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионный фонд обнародовал перечень изменений, о которых необходимо сообщать лицам, получающим субсидию.
Субсидия в Украине — о каких изменениях нужно сообщать Пенсионному фонду
Фото: tsn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Получатель жилищной субсидии обязан в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, проинформировать о них орган Пенсионного фонда. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

К таким обстоятельствам относятся:

  • изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, изменения в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • изменения управителя, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;
  • осуществление разовой покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен, а также приобретение или получение права собственности на недвижимое имущество, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен;
  • в случае покупки, в том числе в кредит, генерирующих установок на сумму, превышающую 150 тыс. гривен;
  • приобретение права собственности на транспортные средства (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или в поселках городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, однако сообщать о ее приобретении органу Фонда необходимо);
  • осуществление операций по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен (речь идет не о разовой покупке, а обо всех операциях на общую сумму 50 тысяч гривен за 12 месяцев);
  • получение гражданином, которому назначена жилищная субсидия, или членом его семьи разового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества или его основной части, гранта или стипендии на обучение);
  • открытие депозитного банковского счета (счетов) на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;
  • наступление условий, при которых утрачивается право на получение субсидии на сверхнормативную площадь жилья (назначение жилищных субсидий на сверхнормативную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении (доме), состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов);
  • пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;
  • осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, расходов на коммунальные услуги или расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет либо исполнительным органом за счет средств местного бюджета;
  • предоставление кем-либо из состава домохозяйства или членом семьи лица из состава домохозяйства в аренду квартиры или дома внутренне перемещенному лицу и получение субсидии на оплату стоимости арендованной квартиры (дома) в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.10.2024 № 1225.

Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]