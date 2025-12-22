  1. В Україні

Володимиру Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК «Південь»

22 грудня 2025
Володимир Зеленський заявив, що готовиться рішення щодо зміни командувача ПВК «Південь».
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну командувача ВК «Південь» Дмитра Карпенка після атаки на Одещину.

22 грудня Глава держави повідомив, що на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК «Південь».

«Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК «Південь». Готуємо рішення», - заявив Президент.

Крім того, в ході Ставки він заслухав доповіді щодо дипстрайків, а також щодо потреб та забезпечення Сил оборони України.

«Цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат. Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь», - додав Президент.

