Зеленський анонсував зміну командувача ВК «Південь» Карпенка після атаки на Одещину

Президент також наголосив на необхідності посилення ППО та захисту регіону.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після активних повітряних атак Росії на Одеську область очікує змін у командуванні Повітряного командування «Південь». Зазначимо, генерал-майор Дмитро Карпенко очолює ПвК «Південь» з 2022 року.

«Посилюємо ППО, посилювати будемо і, якщо чесно, командування. Я сьогодні проговорив питання щодо заміни командувача ПвК «Південь» Карпенка, думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Потрібно реагувати вчасно, швидко, захищати максимально людей, Одесу та інші регіони», — сказав Зеленський.

Президент додав, що останнім часом фіксується висока інтенсивність атак на об’єкти критичної інфраструктури в Одесі, зокрема мости та порти. Він також наголосив на важливості дипломатичного діалогу з Туреччиною щодо нападів на продовольчий коридор та логістику регіону.

