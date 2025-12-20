Зеленский анонсировал смену командующего ПвК «Юг» Карпенко после атаки на Одесскую область

Президент также подчеркнул необходимость усиления ПВО и защиты региона.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после активных воздушных атак России на Одесскую область ожидаются изменения в командовании Воздушного командования «Юг». Отметим, генерал-майор Дмитрий Карпенко возглавляет ВК «Юг» с 2022 года.

«Усилим ПВО, будем усиливать и, если честно, командование. Я сегодня обсудил вопрос о замене командующего ПвК «Юг» Карпенко, думаю, найдут другую кандидатуру. Нужно реагировать вовремя, быстро, максимально защищать людей, Одессу и другие регионы», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что в последнее время фиксируется высокая интенсивность атак на объекты критической инфраструктуры в Одессе, в частности мосты и порты. Он также подчеркнул важность дипломатического диалога с Турцией по поводу нападений на продовольственный коридор и логистику региона.

