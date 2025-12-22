  1. В Украине

Владимиру Зеленскому на Ставке представили кандидатуры на должность командующего ПВК «Юг»

18:34, 22 декабря 2025
Владимир Зеленский заявил, что готовится решение о смене командующего ПВК «Юг».
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал смену командующего ВК «Юг» Дмитрия Карпенко после атаки на Одесскую область.

22 декабря Глава государства сообщил, что на Ставке были представлены кандидатуры на должность командующего ПВК «Юг».

«Отдельно и подробно обсудили состояние ПВО, прикрытие фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами противовоздушной обороны. Уже представлены и несколько кандидатур на должность командующего ПВК „Юг“. Готовим решение», — заявил Президент.

Кроме того, в ходе Ставки он заслушал доклады относительно дипстрайков, а также по вопросам потребностей и обеспечения Сил обороны Украины.

«В эти недели российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак, соответственно выросло и количество российских потерь. Мы и дальше будем поддерживать именно такую динамику: если россияне не подходят к процессу переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем реагировать на это вполне логично — нашими ответными действиями», — добавил Президент.

Владимир Зеленский

