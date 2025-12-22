  1. Суспільство

Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 23 грудня

19:55, 22 грудня 2025
У ДТЕК оприлюднили графік відключень світла на 23 грудня у Києві.
Оприлюднили графіки відключення світла у Києві на 23 грудня
У вівторок, 23 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причиною введення графіків є необхідність збалансувати енергосистему після масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У ДТЕК додали, що в разі змін, компанія буде оперативно інформувати користувачів.

 

Раніше в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 23 грудня.

Також «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Додамо, Кабмін затвердив розроблені Міністерством внутрішніх справ алгоритми реагування на надзвичайні ситуації, що виникають внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу. 

Ще ми писали, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що сукупна заборгованість в енергетичному секторі України перевищує 300 млрд гривень, з яких близько 140 млрд гривень становлять борги електроенергетики. 

