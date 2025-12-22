Нам треба завершити цю війну достойним миром для України — Зеленський

Глава держави підкреслив, що треба повністю реалізувати всі документи щодо гарантій безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що треба завершити цю війну достойним миром для України. Про це він сказав на заході з нагоди Дня працівників дипломатичної служби у Києві 22 грудня.

«Нам треба завершити цю війну достойним миром для України. Нам треба забезпечити силу для України за будь-яких обставин – зброю, фінанси, політичну підтримку. Нам треба гарантувати, що українська стійкість – а це і енергетика, і соціальні наші зобовʼязання – що все це отримає надійне забезпечення. Треба повністю забезпечити необхідне відновлення для України після російських ударів і після цієї війни – це глобальна справа, і партнери нам у цьому будуть так само необхідні, як і в захисті», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що треба повністю реалізувати всі документи щодо гарантій безпеки, які вже є, і досягти також історичної домовленості з США про гарантії безпеки для України, які будуть ратифіковані Конгресом.

«Україна може робити проривні речі. Тому кожну нашу зовнішньополітичну мету маємо реалізувати повністю. Впевнений, зможемо. Дякую нашим дипломатам за роботу на Україну, на нашу спільну силу», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.