Нам нужно завершить эту войну достойным миром для Украины — Зеленский

19:23, 22 декабря 2025
Глава государства подчеркнул, что необходимо полностью реализовать все документы относительно гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эту войну необходимо завершить достойным миром для Украины. Об этом он сказал на мероприятии по случаю Дня работников дипломатической службы в Киеве 22 декабря.

«Нам нужно завершить эту войну достойным миром для Украины. Нам нужно обеспечить силу для Украины при любых обстоятельствах — оружие, финансы, политическую поддержку. Нам нужно гарантировать, что украинская устойчивость — а это и энергетика, и наши социальные обязательства — получит надежное обеспечение. Необходимо полностью обеспечить необходимое восстановление Украины после российских ударов и после этой войны — это глобальное дело, и партнеры нам в этом будут так же необходимы, как и в защите», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что нужно полностью реализовать все документы относительно гарантий безопасности, которые уже существуют, а также достичь исторической договоренности с США о гарантиях безопасности для Украины, которые будут ратифицированы Конгрессом.

«Украина способна делать прорывные вещи. Поэтому каждую нашу внешнеполитическую цель мы должны реализовать полностью. Уверен, у нас получится. Благодарю наших дипломатов за работу для Украины, за нашу общую силу», — добавил он.

война Владимир Зеленский

