На Рівненщині чоловік заколов вилами собаку, бо та поїла його домашню птицю та витягла кроля з клітки – що вирішив суд

19:28, 22 грудня 2025
Суд визнав винним чоловіка у вбивстві собаки.
Рокитнівський районний суд Рівненської області вироком від 17 грудня у справі № 571/2542/25 визнав винним жителя с. Глинне Сарненського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі тварини, вчинене з хуліганських мотивів).

Обставини справи

25 липня 2025 року близько 10:00 обвинувачений, перебуваючи на території домогосподарства в с. Глинне, умисно, зневажаючи норми моралі щодо ставлення до тварин та в порушення ч. 2 ст. 18 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», наніс собаці удар сільськогосподарськими вилами в область черевної порожнини, а потім удар дерев’яною палицею в область голови. Після чоловік настромив тіло тварини на вила та демонстративно проніс його вулицею Набережною до річки «Ствига», де закопав. Обвинувачений пояснив свої дії тим, що собака поїла його домашню птицю та витягла кроля з клітки, що його обурило.

На суді чоловік негативно оцінив свій вчинок, повністю визнав провину та щиро розкаявся.

Судовий розгляд проведено в спрощеному порядку за ч. 3 ст. 349 КПК України (без дослідження доказів, які сторони не оспорювали).

Рішення суду

Призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі. На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 1 рік та покладено обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи (ч. 1 ст. 76 КК України). Встановлено пом’якшуючі обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючих обставин не встановлено. До набрання вироком законної сили запобіжний захід не застосовувався. Скасовано арешт майна. Речові докази: мобільний телефон повернуто власнику; сільськогосподарські вила — знищено; оптичний диск — залишено в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення (з обмеженнями за ч. 3 ст. 349 КПК України).

