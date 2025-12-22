В Ровенской области мужчина заколол вилами собаку, потому что она съела его домашнюю птицу и вытащила кролика из клетки – что решил суд

Суд признал мужчину виновным в убийстве собаки.

Рокитновский районный суд Ровенской области приговором от 17 декабря по делу № 571/2542/25 признал виновным жителя с. Глинное Сарненского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, повлекшее гибель животного, совершенное из хулиганских побуждений).

Обстоятельства дела

25 июля 2025 года около 10:00 обвиняемый, находясь на территории домохозяйства в с. Глинное, умышленно, пренебрегая нормами морали в отношении животных и в нарушение ч. 2 ст. 18 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», нанес собаке удар сельскохозяйственными вилами в область брюшной полости, а затем удар деревянной палкой в область головы. После этого мужчина насадил тело животного на вилы и демонстративно пронес его по улице Набережной к реке «Ствига», где закопал. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что собака съела его домашнюю птицу и вытащила кролика из клетки, что его возмутило.

В суде мужчина негативно оценил свой поступок, полностью признал вину и искренне раскаялся.

Судебное разбирательство проведено в упрощенном порядке по ч. 3 ст. 349 УПК Украины (без исследования доказательств, которые стороны не оспаривали).

Решение суда

Назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. На основании ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания с испытанием, установлен испытательный срок 1 год и возложены обязанности: периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы (ч. 1 ст. 76 УК Украины). Установлены смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств не установлено. До вступления приговора в законную силу мера пресечения не применялась. Отменен арест имущества. Вещественные доказательства: мобильный телефон возвращен владельцу; сельскохозяйственные вилы — уничтожены; оптический диск — оставлен в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Ровенском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения (с ограничениями по ч. 3 ст. 349 УПК Украины).

