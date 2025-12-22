Свириденко відповіла, коли призначать міністрів енергетики та юстиції

Юлія Свириденко повідомила, що міністр юстиції та енергетики будуть призначені разом.

Очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що розраховує на призначення міністра енергетики і міністра юстиції в найближчі тижні. Про це вона сказала на заході з нагоди Дня працівників дипломатичної служби у Києві 22 грудня.

«Відносно міністра енергетики, то я сама б хотіла, щоб він був призначений. Поки за енергетику доводиться відповідати нам», - заявила Свириденко

За її словами, була розмова і домовленість з парламентським корпусом, що це буде спільне рішення, зокрема, буде обговорення з фракціями, які нададуть кандидатів.

«Я сподіваюся, що у найближчі тижні міністри будуть призначені. Тому що це надзвичайно важливо - мати міністра енергетики в опалювальний сезон», - сказала прем'єрка, додавши, що міністр юстиції і енергетики будуть призначені разом.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка.

