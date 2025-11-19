Верховна Рада підтримала звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка

Парламент розглянув питання звільнення міністра юстиції.

У середу, 19 листопада, Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка.

Нагадаємо, що Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав винесення на розгляд парламенту питання про відставку міністра юстиції.

Герман Галущенко був призначений міністром юстиції у липні 2025 року після переформатування уряду.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

