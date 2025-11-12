  1. В Україні

Міністр юстиції Галущенко та міністерка енергетики Гринчук не можуть залишатися на посадах — Зеленський

15:50, 12 листопада 2025
Володимир Зеленський також заявив, що застосує санкції проти фігурантів справи НАБУ щодо Енергоатому.
Міністр юстиції Галущенко та міністерка енергетики Гринчук не можуть залишатися на посадах — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр енергетики Світлана Грищук та міністр юстиції Герман Галущенко не можуть залишатися на посадах. Про це він сказав під час звернення 12 листопада.

«Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що попросив Премʼєр-міністра Юлію Свириденко, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, а також попросить депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

«І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», - додав він.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Додамо, ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику Міністра енергетики у справі «Мідас».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]