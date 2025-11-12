Міністр юстиції Галущенко та міністерка енергетики Гринчук не можуть залишатися на посадах — Зеленський

Володимир Зеленський також заявив, що застосує санкції проти фігурантів справи НАБУ щодо Енергоатому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр енергетики Світлана Грищук та міністр юстиції Герман Галущенко не можуть залишатися на посадах. Про це він сказав під час звернення 12 листопада.

«Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що попросив Премʼєр-міністра Юлію Свириденко, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, а також попросить депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

«І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», - додав він.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Додамо, ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику Міністра енергетики у справі «Мідас».

