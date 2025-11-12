ВАКС обрав запобіжний захід ексраднику Міністра енергетики у справі «Мідас»

ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 126 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до колишнього радника Міністра енергетики України у межах розслідування НАБУ та САП, відомого як операція «Мідас».

Як повідомили у САП, 12 листопада слідчий суддя частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень.

У разі внесення застави колишній радник зобов’язаний:

з’являтися за викликом до детективів, прокурорів чи суду;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу правоохоронців або суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі суду;

здати на зберігання паспорт(и) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на перетин кордону;

носити електронний засіб контролю.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

