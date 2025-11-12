  1. В Украине

ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас»

15:46, 12 ноября 2025
ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 126 млн грн залога.
Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему советнику министра энергетики Украины в рамках расследования НАБУ и САП, известного как операция «Мидас».

Как сообщили в САП, 12 ноября следственный судья частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 126 миллионов гривен.

В случае внесения залога бывший советник обязан:

  • являться по вызову к детективам, прокурорам или в суд;
  • не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения правоохранителей или суда;
  • сообщать о смене места жительства;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение паспорт(ы) для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение границы;
  • носить электронное средство контроля

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

