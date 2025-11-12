ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас»

ВАКС применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 126 млн грн залога.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к бывшему советнику министра энергетики Украины в рамках расследования НАБУ и САП, известного как операция «Мидас».

Как сообщили в САП, 12 ноября следственный судья частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 126 миллионов гривен.

В случае внесения залога бывший советник обязан:

являться по вызову к детективам, прокурорам или в суд;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения правоохранителей или суда;

сообщать о смене места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение паспорт(ы) для выезда за границу и другие документы, дающие право на пересечение границы;

носить электронное средство контроля

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.