  1. В Україні

Незаконне переправлення через кордон і фіктивні довідки: СБУ та Нацполіція повідомили про серію затримань

19:44, 23 грудня 2025
Одного з «клієнтів» хотіли переправити до ЄС через газову трубу.
Національна поліція України повідомила, що спільно з СБУ викрила кілька злочинних схем незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон та оформлення фіктивної інвалідності. У межах розслідувань фігурантам уже повідомлено про підозру.

Як повідомили в НПУ, в Одеській області правоохоронці задокументували дві схеми переправлення чоловіків призовного віку до Молдови поза офіційними пунктами пропуску. В одному з випадків двоє спільників за 15 тисяч доларів обіцяли організувати незаконний перетин кордону. Зловмисників затримали одразу після отримання завдатку. В іншій схемі «клієнта» планували доставити до кордону в багажнику автомобіля за 13 тисяч доларів, однак автомобіль зупинили поліцейські ще по дорозі.

Окремо правоохоронці повідомили про випадок, коли військовозобов’язаного намагалися переправити до Європи через непрацюючу газову трубу.

На Полтавщині поліцейські спільно з СБУ викрили оборудку з оформлення фіктивної інвалідності. За даними слідства, 48-річний посередник за винагороду пропонував «клієнтам» фіктивне лікування, підроблені медичні документи та гарантоване встановлення другої групи інвалідності. За свої «послуги» він вимагав понад 6 тисяч доларів та 5 тисяч гривень, що мало стати підставою для відстрочки та отримання пенсії.

На Донеччині правоохоронці викрили учасника схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних до Угорщини через Закарпатську область. За 8 тисяч доларів організатори обіцяли доставити чоловіка мобілізаційного віку через кордон. 62-річного чоловіка затримали одразу після отримання частини коштів.

Крім того, на Дніпропетровщині викрили ще одну схему незаконного виїзду чоловіків до країн ЄС. Двоє фігурантів за 15 тисяч доларів пропонували трансфер до прикордонних районів, детальний маршрут лісовими стежками, маскувальний одяг та навіть внесення до реєстру військовозобов’язаних як непридатних до служби. Під час обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковано, зокрема, за ч. 2, 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (організація підроблення документів). Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ Національна поліція мобілізація кордон

