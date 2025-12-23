  1. В Украине

Незаконная переправка через границу и фиктивные справки: СБУ и Нацполиция сообщили о серии задержаний

19:44, 23 декабря 2025
Одного из «клиентов» хотели переправить в ЕС через газовую трубу.
Национальная полиция Украины сообщила, что совместно с СБУ разоблачила несколько преступных схем незаконной переправки военнообязанных за границу и оформления фиктивной инвалидности. В рамках расследований фигурантам уже сообщено о подозрении.

Как сообщили в НПУ, в Одесской области правоохранители задокументировали две схемы переправки мужчин призывного возраста в Молдову вне официальных пунктов пропуска. В одном из случаев двое сообщников за 15 тысяч долларов обещали организовать незаконное пересечение границы. Злоумышленников задержали сразу после получения задатка. В другой схеме «клиента» планировали доставить к границе в багажнике автомобиля за 13 тысяч долларов, однако автомобиль остановили полицейские еще по дороге.

Отдельно правоохранители сообщили о случае, когда военнообязанного пытались переправить в Европу через неработающую газовую трубу.

В Полтавской области полицейские совместно с СБУ разоблачили махинацию с оформлением фиктивной инвалидности. По данным следствия, 48-летний посредник за вознаграждение предлагал «клиентам» фиктивное лечение, поддельные медицинские документы и гарантированное установление второй группы инвалидности. За свои «услуги» он требовал более 6 тысяч долларов и 5 тысяч гривен, что должно было стать основанием для отсрочки и получения пенсии.

В Донецкой области правоохранители разоблачили участника схемы незаконной переправки военнообязанных в Венгрию через Закарпатскую область. За 8 тысяч долларов организаторы обещали доставить мужчину мобилизационного возраста через границу. 62-летнего мужчину задержали сразу после получения части средств.

Кроме того, в Днепропетровской области разоблачили еще одну схему незаконного выезда мужчин в страны ЕС. Двое фигурантов за 15 тысяч долларов предлагали трансфер в приграничные районы, детальный маршрут лесными тропами, маскировочную одежду и даже внесение в реестр военнообязанных как непригодных к службе. Во время обысков в Днепре правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время всем фигурантам сообщено о подозрении. Их действия квалифицированы, в частности, по ч. 2, 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов). Санкции статей предусматривают до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

