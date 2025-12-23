  1. Суспільство
Вчені знайшли гусениць, які можуть з’їсти пластиковий пакет менш ніж за 24 години

19:50, 23 грудня 2025
Дослідження показало: близько 2 тисяч гусениць з’їдять звичайний поліетиленовий пакет менш ніж за добу.
Вчені знайшли гусениць, які можуть з'їсти пластиковий пакет менш ніж за 24 години
Вчені зробили відкриття, яке може змінити підхід до боротьби з пластиковим забрудненням.

Личинки великої воскової молі — так звані waxworms — здатні перетравлювати поліетилен, один із найпоширеніших і найстійкіших видів пластику у світі.

За даними дослідників, близько двох тисяч таких гусениць можуть повністю знищити звичайний поліетиленовий пакет менш ніж за 24 години.

Поліетилен широко використовується у виробництві пакування, плівок і пакетів. Щороку у світі виготовляють понад 100 мільйонів тонн цього матеріалу, і через його хімічну стійкість він може розкладатися десятки або навіть сотні років.

Саме тому здатність живих організмів руйнувати поліетилен за лічені дні викликала значний інтерес наукової спільноти.

Як працює «пластикоїдний» механізм

Ще у 2017 році дослідження показали, що личинки воскової молі можуть не лише прогризати пластик, а й хімічно його розкладати. Нові експерименти підтвердили: waxworms метаболізують поліетилен, перетворюючи його на ліпіди — тобто жири, які накопичуються в їхньому тілі.

За словами доктора Браяна Кассона, професора біології з Університету Брендона (Канада), цей процес схожий на те, як людський організм накопичує жири з їжі.

«Пластик не просто проходить крізь організм гусениці — він переробляється і відкладається у вигляді жирових запасів», — пояснює науковець.

Проблема, яку ще належить вирішити

Втім, відкриття має й серйозне обмеження. Дослідження показало, що дієта виключно з пластику згубна для гусениць. Вони швидко втрачають масу і гинуть уже за кілька днів.

Саме тому нині вчені експериментують із так званим співживленням — додаванням цукрів та інших поживних речовин. Це може не лише зберегти життєздатність личинок, а й зменшити кількість гусениць, необхідних для переробки пластику.

Два можливі шляхи застосування

Дослідники бачать щонайменше два перспективні напрями практичного використання відкриття. Перший — масове вирощування waxworms на комбінованій дієті як елемент циркулярної економіки для утилізації пластикових відходів. Другий — виділення та відтворення біохімічних шляхів розкладання пластику поза організмом гусениці, наприклад за допомогою ферментів або бактерій.

Є й додатковий бонус: масове вирощування гусениць створює значний обсяг білкової біомаси. Попередні дані свідчать, що вона може стати поживною добавкою для кормів у рибництві та аквакультурі.

Що далі

Хоча самі гусениці не вирішать проблему пластикового забруднення, науковці вважають їх важливим доказом того, що природа вже пропонує несподівані рішення — залишається лише навчитися застосовувати їх у промислових масштабах.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
