  1. Общество
  2. / В мире

Ученые нашли гусениц, которые могут съесть пластиковый пакет менее чем за 24 часа

19:50, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Исследование показало: около 2 тысяч гусениц съедят обычный полиэтиленовый пакет менее чем за сутки.
Ученые нашли гусениц, которые могут съесть пластиковый пакет менее чем за 24 часа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые сделали открытие, которое может изменить подход к борьбе с пластиковым загрязнением

Личинки большой восковой моли — так называемые waxworms — способны переваривать полиэтилен, один из самых распространенных и самых устойчивых видов пластика в мире.

По данным исследователей, около двух тысяч таких гусениц могут полностью уничтожить обычный полиэтиленовый пакет менее чем за 24 часа.

Полиэтилен широко используется в производстве упаковки, пленок и пакетов. Ежегодно в мире производится более 100 миллионов тонн этого материала, и из-за его химической устойчивости он может разлагаться десятки или даже сотни лет.

Именно поэтому способность живых организмов разрушать полиэтилен за считанные дни вызвала значительный интерес научного сообщества.

Как работает «пластикоедный» механизм

Еще в 2017 году исследования показали, что личинки восковой моли могут не только прогрызать пластик, но и химически его разлагать. Новые эксперименты подтвердили: waxworms метаболизируют полиэтилен, превращая его в липиды — то есть жиры, которые накапливаются в их теле.

По словам доктора Брайана Кассона, профессора биологии Университета Брендона (Канада), этот процесс похож на то, как человеческий организм накапливает жиры из пищи. «Пластик не просто проходит через организм гусеницы — он перерабатывается и откладывается в виде жировых запасов», — поясняет ученый.

Проблема, которую еще предстоит решить

Однако открытие имеет и серьезное ограничение. Исследование показало, что диета исключительно из пластика губительна для гусениц. Они быстро теряют массу и погибают уже через несколько дней.

Именно поэтому сейчас ученые экспериментируют с так называемым совместным питанием — добавлением сахаров и других питательных веществ. Это может не только сохранить жизнеспособность личинок, но и уменьшить количество гусениц, необходимых для переработки пластика.

Два возможных пути применения

Исследователи видят как минимум два перспективных направления практического использования открытия. Первый — массовое выращивание waxworms на комбинированной диете как элемент циркулярной экономики для утилизации пластиковых отходов. Второй — выделение и воспроизведение биохимических путей разложения пластика вне организма гусеницы, например с помощью ферментов или бактерий.

Есть и дополнительный бонус: массовое выращивание гусениц создает значительный объем белковой биомассы. Предварительные данные свидетельствуют, что она может стать питательной добавкой для кормов в рыбоводстве и аквакультуре.

Что дальше

Хотя сами гусеницы не решат проблему пластикового загрязнения, ученые считают их важным доказательством того, что природа уже предлагает неожиданные решения — остается лишь научиться применять их в промышленных масштабах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

наука

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]