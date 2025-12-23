Ученые нашли гусениц, которые могут съесть пластиковый пакет менее чем за 24 часа

Исследование показало: около 2 тысяч гусениц съедят обычный полиэтиленовый пакет менее чем за сутки.

Ученые сделали открытие, которое может изменить подход к борьбе с пластиковым загрязнением

Личинки большой восковой моли — так называемые waxworms — способны переваривать полиэтилен, один из самых распространенных и самых устойчивых видов пластика в мире.

По данным исследователей, около двух тысяч таких гусениц могут полностью уничтожить обычный полиэтиленовый пакет менее чем за 24 часа.

Полиэтилен широко используется в производстве упаковки, пленок и пакетов. Ежегодно в мире производится более 100 миллионов тонн этого материала, и из-за его химической устойчивости он может разлагаться десятки или даже сотни лет.

Именно поэтому способность живых организмов разрушать полиэтилен за считанные дни вызвала значительный интерес научного сообщества.

Как работает «пластикоедный» механизм

Еще в 2017 году исследования показали, что личинки восковой моли могут не только прогрызать пластик, но и химически его разлагать. Новые эксперименты подтвердили: waxworms метаболизируют полиэтилен, превращая его в липиды — то есть жиры, которые накапливаются в их теле.

По словам доктора Брайана Кассона, профессора биологии Университета Брендона (Канада), этот процесс похож на то, как человеческий организм накапливает жиры из пищи. «Пластик не просто проходит через организм гусеницы — он перерабатывается и откладывается в виде жировых запасов», — поясняет ученый.

Проблема, которую еще предстоит решить

Однако открытие имеет и серьезное ограничение. Исследование показало, что диета исключительно из пластика губительна для гусениц. Они быстро теряют массу и погибают уже через несколько дней.

Именно поэтому сейчас ученые экспериментируют с так называемым совместным питанием — добавлением сахаров и других питательных веществ. Это может не только сохранить жизнеспособность личинок, но и уменьшить количество гусениц, необходимых для переработки пластика.

Два возможных пути применения

Исследователи видят как минимум два перспективных направления практического использования открытия. Первый — массовое выращивание waxworms на комбинированной диете как элемент циркулярной экономики для утилизации пластиковых отходов. Второй — выделение и воспроизведение биохимических путей разложения пластика вне организма гусеницы, например с помощью ферментов или бактерий.

Есть и дополнительный бонус: массовое выращивание гусениц создает значительный объем белковой биомассы. Предварительные данные свидетельствуют, что она может стать питательной добавкой для кормов в рыбоводстве и аквакультуре.

Что дальше

Хотя сами гусеницы не решат проблему пластикового загрязнения, ученые считают их важным доказательством того, что природа уже предлагает неожиданные решения — остается лишь научиться применять их в промышленных масштабах.

