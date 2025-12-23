  1. В Україні

Укрзалізниця запускає автоматизовану «цифрову чергу» на ремонт вантажних вагонів — що це означає

20:20, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Система автоматично розподілятиме вагони між депо з урахуванням завантаженості та логістики.
Укрзалізниця запускає автоматизовану «цифрову чергу» на ремонт вантажних вагонів — що це означає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року Укрзалізниця розпочинає тестову експлуатацію автоматизованої системи розподілу вантажних вагонів у ремонт.

Новий сервіс фактично створює «цифрову чергу», яка має скоротити простої рухомого складу, пришвидшити ремонти та підвищити обіговість вагонів — критично важливий показник для вантажної логістики.

Як працюватиме нова система

Автоматизований розподіл самостійно аналізуватиме завантаженість ремонтних підприємств, їхні виробничі можливості та територіальну близькість до вагона. За задумом компанії, це дозволить уникнути перекосів у навантаженні депо й мінімізувати вплив людського фактора на рішення щодо черговості та місця ремонту.

«Ми запроваджуємо єдину прозору чергу на ремонт, яка працює за зрозумілими цифровими правилами і однаково для всіх клієнтів», — пояснює керівник філії «УЗ Вагон-сервіс» Даніїл Глущенко.

Три етапи — повністю онлайн

Процес ремонту у новому форматі складатиметься з трьох ключових етапів:

  1. Планування та укладання договору;
  2. Подання сервісної заявки з попередньою оплатою та виконання ремонту;
  3. Електронне оформлення актів і фінансових розрахунків у кабінеті замовника.

Усі договори, заявки та первинні документи оформлюватимуться онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Кожна дія фіксуватиметься в інформаційній системі компанії, що створює наскрізну цифрову історію ремонту вагона.

До участі в пілотному проєкті запрошують власників вантажних вагонів. Для підключення до тестування необхідно звернутися на електронну адресу [email protected]

У результаті компанія очікує більш рівномірне завантаження ремонтних потужностей, прозорі фінансові процеси, швидший документообіг і підвищення якості сервісу для клієнтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]