Укрзалізниця запускає автоматизовану «цифрову чергу» на ремонт вантажних вагонів — що це означає

Система автоматично розподілятиме вагони між депо з урахуванням завантаженості та логістики.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року Укрзалізниця розпочинає тестову експлуатацію автоматизованої системи розподілу вантажних вагонів у ремонт.

Новий сервіс фактично створює «цифрову чергу», яка має скоротити простої рухомого складу, пришвидшити ремонти та підвищити обіговість вагонів — критично важливий показник для вантажної логістики.

Як працюватиме нова система

Автоматизований розподіл самостійно аналізуватиме завантаженість ремонтних підприємств, їхні виробничі можливості та територіальну близькість до вагона. За задумом компанії, це дозволить уникнути перекосів у навантаженні депо й мінімізувати вплив людського фактора на рішення щодо черговості та місця ремонту.

«Ми запроваджуємо єдину прозору чергу на ремонт, яка працює за зрозумілими цифровими правилами і однаково для всіх клієнтів», — пояснює керівник філії «УЗ Вагон-сервіс» Даніїл Глущенко.

Три етапи — повністю онлайн

Процес ремонту у новому форматі складатиметься з трьох ключових етапів:

Планування та укладання договору; Подання сервісної заявки з попередньою оплатою та виконання ремонту; Електронне оформлення актів і фінансових розрахунків у кабінеті замовника.

Усі договори, заявки та первинні документи оформлюватимуться онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Кожна дія фіксуватиметься в інформаційній системі компанії, що створює наскрізну цифрову історію ремонту вагона.

До участі в пілотному проєкті запрошують власників вантажних вагонів. Для підключення до тестування необхідно звернутися на електронну адресу [email protected]

У результаті компанія очікує більш рівномірне завантаження ремонтних потужностей, прозорі фінансові процеси, швидший документообіг і підвищення якості сервісу для клієнтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.