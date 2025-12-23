Укрзализныця запускает автоматизированную «цифровую очередь» на ремонт грузовых вагонов — что это означает

С 1 января 2026 года Укрзализныця начинает тестовую эксплуатацию автоматизированной системы распределения грузовых вагонов в ремонт.

Новый сервис фактически создает «цифровую очередь», которая должна сократить простои подвижного состава, ускорить ремонты и повысить оборачиваемость вагонов — критически важный показатель для грузовой логистики.

Как будет работать новая система

Автоматизированное распределение самостоятельно будет анализировать загруженность ремонтных предприятий, их производственные возможности и территориальную близость к вагону. По замыслу компании, это позволит избежать перекосов в нагрузке депо и минимизировать влияние человеческого фактора на решения относительно очередности и места ремонта.

«Мы внедряем единую прозрачную очередь на ремонт, которая работает по понятным цифровым правилам и одинаково для всех клиентов», — поясняет руководитель филиала «УЗ Вагон-сервис» Даниил Глущенко.

Три этапа — полностью онлайн

Процесс ремонта в новом формате будет состоять из трех ключевых этапов:

Планирование и заключение договора; Подача сервисной заявки с предварительной оплатой и выполнение ремонта; Электронное оформление актов и финансовых расчетов в кабинете заказчика.

Все договоры, заявки и первичные документы будут оформляться онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи. Каждое действие будет фиксироваться в информационной системе компании, что создает сквозную цифровую историю ремонта вагона.

К участию в пилотном проекте приглашают владельцев грузовых вагонов. Для подключения к тестированию необходимо обратиться на электронный адрес [email protected]

В результате компания ожидает более равномерную загрузку ремонтных мощностей, прозрачные финансовые процессы, более быстрый документооборот и повышение качества сервиса для клиентов.