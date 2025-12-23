Святвечір 24 грудня: навіщо готують 12 страв і що вони символізують

Чому українці починають Святвечір лише після першої зірки і готують 12 страв.

Святвечір — один із найсимволічніших вечорів у році для українців. Саме 24 грудня родини збираються за спільним столом, щоб зустріти Різдво Христове. За давньою традицією, святкова вечеря починається лише після появи на небі першої зірки — знака народження Ісуса Христа.

У 2025 році Різдво в Україні відзначають 25 грудня, а напередодні, у Святий вечір, на столі має бути особливий набір страв. Їх рівно дванадцять — за кількістю апостолів. Усі вони пісні, адже перед Різдвом триває сорокаденний піст, під час якого заборонено м’ясо, молочні продукти та алкоголь.

Кожна з 12 страв має не лише кулінарне, а й глибоке символічне значення, яке формувалося століттями.

Кутя

Кутя — головна страва Святвечора, з якої традиційно починають вечерю. Її готують із пшениці, іноді додаючи рис або ячмінь, заправляють медом, маком, сухофруктами чи варенням.

Зерно уособлює життя, добробут і безперервність роду. Мед символізує Божу благодать і чистоту віри, а мак — пам’ять про мучеників та невинно пролиту кров. Після вечері кутю залишали на столі на ніч — вірили, що душі померлих родичів приходять розділити трапезу з живими. Так кутя стала символом зв’язку поколінь.

Узвар

Узвар — напій із сушених фруктів та чистої води — символізує нове життя й духовне очищення. Вода вважалася знаком оновлення душі, а мед — даром Божої любові.

Пісний борщ

На Святвечір готують борщ без м’яса — лише з овочів і бурякового квасу. Темно-червоний колір страви в народній традиції нагадує про кров невинних немовлят, убитих за наказом царя Ірода.

Капусняк

Страва з квашеної капусти символізує простоту, єдність і згуртованість навколо християнських цінностей. Капусняк був поширеним у багатьох регіонах України.

Хліб, калач або карачун

Хліб уособлює цикл життя: зерно «помирає» в землі, щоб дати нові плоди. Тому він став символом воскресіння і вічного життя.

Риба

Риба — один із найдавніших християнських символів. Вона асоціюється зі Святою Трійцею та Ісусом Христом, адже грецьке слово «іхтіос» означає «риба» і водночас є абревіатурою імені Спасителя.

Квасоля та горох

Ці прості страви символізують оновлення, весну і родинну єдність. Як зерна в стручку, так і члени родини збираються разом за святковим столом.

Голубці з пшоном

Назва страви перегукується з образом голуба — символу Святого Духа, миру та Божої любові.

Гриби

Гриби вважаються знаком подвійної природи Христа: ніжка уособлює земне, а шапка — небесне начало.

Пампушки

Пухкі пампушки символізують радість, достаток і духовну винагороду. У народі їх вважали знаком щастя і благополуччя.

Вареники

Вареники здавна означали ситість і добробут. Недарма казали, що жити «як вареник у маслі» — означає жити добре.

Каша

Каша символізує продовження роду, працю, врожайність землі та єдність родини. Саме тому вона обов’язково входила до святкового меню.

