  1. Общество
  2. / В Украине

Святвечер 24 декабря: зачем готовят 12 блюд и что они символизируют

20:26, 23 декабря 2025
Почему украинцы начинают Святвечер только после первой звезды и готовят 12 блюд.
Святвечер — один из самых символичных вечеров в году для украинцев. Именно 24 декабря семьи собираются за общим столом, чтобы встретить Рождество Христово. По древней традиции праздничный ужин начинается только после появления на небе первой звезды — знака рождения Иисуса Христа.

Мы уже писали, когда взойдет первая звезда на Святвечер 2025: точное время для регионов Украины.

В 2025 году Рождество в Украине отмечают 25 декабря, а накануне, в Святой вечер, на столе должен быть особый набор блюд. Их ровно двенадцать — по количеству апостолов. Все они постные, ведь перед Рождеством продолжается сорокадневный пост, во время которого запрещены мясо, молочные продукты и алкоголь.

Каждое из 12 блюд имеет не только кулинарное, но и глубокое символическое значение, которое формировалось столетиями.

Кутья

Кутья — главное блюдо Святвечера, с которого традиционно начинают ужин. Ее готовят из пшеницы, иногда добавляя рис или ячмень, заправляют медом, маком, сухофруктами или вареньем.

Зерно олицетворяет жизнь, благополучие и непрерывность рода. Мед символизирует Божью благодать и чистоту веры, а мак — память о мучениках и невинно пролитой крови. После ужина кутью оставляли на столе на ночь — верили, что души умерших родственников приходят разделить трапезу с живыми. Так кутья стала символом связи поколений.

Узвар

Узвар — напиток из сушеных фруктов и чистой воды — символизирует новую жизнь и духовное очищение. Вода считалась знаком обновления души, а мед — даром Божьей любви.

Постный борщ

На Святвечер готовят борщ без мяса — только из овощей и свекольного кваса. Темно-красный цвет блюда в народной традиции напоминает о крови невинных младенцев, убитых по приказу царя Ирода.

Капустняк

Блюдо из квашеной капусты символизирует простоту, единство и сплоченность вокруг христианских ценностей. Капустняк был распространен во многих регионах Украины.

Хлеб, калач или карачун

Хлеб олицетворяет цикл жизни: зерно «умирает» в земле, чтобы дать новые плоды. Поэтому он стал символом воскресения и вечной жизни.

Рыба

Рыба — один из древнейших христианских символов. Она ассоциируется со Святой Троицей и Иисусом Христом, ведь греческое слово «ихтиос» означает «рыба» и одновременно является аббревиатурой имени Спасителя.

Фасоль и горох

Эти простые блюда символизируют обновление, весну и семейное единство. Как зерна в стручке, так и члены семьи собираются вместе за праздничным столом.

Голубцы с пшеном

Название блюда перекликается с образом голубя — символа Святого Духа, мира и Божьей любви.

Грибы

Грибы считаются знаком двойственной природы Христа: ножка олицетворяет земное, а шляпка — небесное начало.

Пампушки

Пышные пампушки символизируют радость, достаток и духовное вознаграждение. В народе их считали знаком счастья и благополучия.

Вареники

Вареники издавна означали сытость и достаток. Недаром говорили, что жить «как вареник в масле» — значит жить хорошо.

Каша

Каша символизирует продолжение рода, труд, плодородие земли и единство семьи. Именно поэтому она обязательно входила в праздничное меню.

Рождество свято

