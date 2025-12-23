Коли зійде перша зірка на Святвечір 2025: точний час для регіонів України

У 2025 році роль різдвяної зорі виконає Капелла — ось коли вона з’явиться на небі.

Увечері 24 грудня українці традиційно дивляться в небо в очікуванні першої зірки — символу початку Святвечора та Різдва.

У 2025 році роль Різдвяної зорі виконає яскрава зірка Капелла, яку можна буде побачити неозброєним оком майже одразу після заходу Сонця.

Час появи першої зірки залежатиме від регіону. Найшвидше її помітять мешканці сходу та північного сходу країни, тоді як на заході доведеться зачекати довше.

Коли з’явиться перша зірка 24 грудня

Капелла сходить над північно-східним горизонтом і швидко стає помітною завдяки своєму жовтуватому світлу та високій яскравості. У міських умовах вона добре видна навіть за помірного освітлення.

У 2025 році перші спостерігачі зможуть побачити Різдвяну зорю приблизно між 16:00 та 17:20 за київським часом. Різниця у хвилинах пояснюється географічним положенням населених пунктів.

Де в Україні зорю побачать найраніше

Найпершою Капелла з’явиться над східними регіонами. Зокрема, у Луганській області зорю можна буде побачити вже близько 16:08. Майже одразу після цього вона стане помітною на Харківщині, Сумщині та Донеччині, зазначає Universe Space Tech.

У центральній частині України, включно з Києвом, Черкасами та Вінницею, перша зірка засяє приблизно о 16:30–16:50.

Найпізніше Різдвяну зорю побачать мешканці західних областей. У Львові та Івано-Франківську вона з’явиться після 17:00, а на Закарпатті — близько 17:15–17:20.

Загальна закономірність проста: чим західніше розташований населений пункт, тим пізніше зоря підніметься над горизонтом.

Як побачити Різдвяну зорю

Щоб не проґавити першу зірку на Святвечір, варто дотримуватися кількох простих порад:

виходити на відкрите місце одразу після заходу Сонця;

дивитися у бік північно-східного горизонту;

за можливості уникати яскравого штучного освітлення;

у разі хмарності скористатися астрономічними застосунками для орієнтиру.

За сприятливої погоди разом із Капеллою можна буде побачити й інші яскраві зорі зимового неба, що утворюють так званий «зимовий шестикутник».

Чому перша зірка така важлива

У християнській традиції поява першої зірки на Святвечір символізує Вифлеємську зорю, яка, за Євангелієм, вказала шлях волхвам до місця народження Ісуса Христа. Саме тому в багатьох українських родинах святкову вечерю розпочинають лише після того, як на небі з’явиться перше світло.

Навіть якщо погода не дозволить побачити зорю на власні очі, сама традиція очікування залишається важливою частиною різдвяної культури — як символ надії, світла та єдності родини.

