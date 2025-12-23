Когда взойдет первая звезда на Святвечер 2025: точное время для регионов Украины

В 2025 году роль рождественской звезды выполнит Капелла — когда она появится на небе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером 24 декабря украинцы традиционно смотрят в небо в ожидании первой звезды — символа начала Святвечера и Рождества.

В 2025 году роль Рождественской звезды выполнит яркая звезда Капелла, которую можно будет увидеть невооруженным глазом почти сразу после захода Солнца.

Время появления первой звезды будет зависеть от региона. Быстрее всего ее заметят жители востока и северо-востока страны, тогда как на западе придется подождать дольше.

Когда появится первая звезда 24 декабря

Капелла восходит над северо-восточным горизонтом и быстро становится заметной благодаря своему желтоватому свету и высокой яркости. В городских условиях она хорошо видна даже при умеренном освещении.

В 2025 году первые наблюдатели смогут увидеть Рождественскую звезду примерно между 16:00 и 17:20 по киевскому времени. Разница в минутах объясняется географическим положением населенных пунктов.

Где в Украине звезду увидят раньше всего

Самой первой Капелла появится над восточными регионами. В частности, в Луганской области звезду можно будет увидеть уже около 16:08. Почти сразу после этого она станет заметной в Харьковской, Сумской и Донецкой областях, отмечает Universe Space Tech.

В центральной части Украины, включая Киев, Черкассы и Винницу, первая звезда засияет примерно в 16:30–16:50.

Позже всего Рождественскую звезду увидят жители западных областей. Во Львове и Ивано-Франковске она появится после 17:00, а в Закарпатье — около 17:15–17:20.

Общая закономерность проста: чем западнее расположен населенный пункт, тем позже звезда поднимется над горизонтом.

Как увидеть Рождественскую звезду

Чтобы не пропустить первую звезду на Святвечер, стоит придерживаться нескольких простых советов:

выходить на открытое место сразу после захода Солнца;

смотреть в сторону северо-восточного горизонта;

по возможности избегать яркого искусственного освещения;

в случае облачности воспользоваться астрономическими приложениями для ориентира.

При благоприятной погоде вместе с Капеллой можно будет увидеть и другие яркие звезды зимнего неба, которые образуют так называемый «зимний шестиугольник».

Почему первая звезда так важна

В христианской традиции появление первой звезды на Святвечер символизирует Вифлеемскую звезду, которая, согласно Евангелию, указала путь волхвам к месту рождения Иисуса Христа. Именно поэтому во многих украинских семьях праздничный ужин начинают только после того, как на небе появится первый свет.

Даже если погода не позволит увидеть звезду собственными глазами, сама традиция ожидания остается важной частью рождественской культуры — как символ надежды, света и единства семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.