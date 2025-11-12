Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
08:20, 12 листопада 2025
Обовʼязки міністра поки буде виконувати заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вранці 12 листопада відбулося позачергове засідання Кабміну.
Уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.
Виконання обов’язків міністра тимчасово покладено на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.
