Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Обовʼязки міністра поки буде виконувати заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що вранці 12 листопада відбулося позачергове засідання Кабміну.

Уряд ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

