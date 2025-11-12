Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Обязанности министра временно будет исполнять заместитель по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что утром 12 ноября состоялось внеочередное заседание Кабмина.

Правительство приняло решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Исполнение обязанностей министра временно возложено на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

