  1. В Украине

Министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук не могут оставаться в должностях — Зеленский

15:50, 12 ноября 2025
Владимир Зеленский также заявил, что применит санкции против фигурантов дела НАБУ относительно «Энергоатома».
Министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук не могут оставаться в должностях — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко не могут оставаться в своих должностях. Об этом он сказал во время обращения 12 ноября.

«Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться в должностях. Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, самое быстрое», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что попросил премьер-министра Юлию Свириденко, чтобы были поданы заявления об отставке от этих министров, а также попросит депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления.

«И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО относительно санкций по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно тяжело. Проходить через отключения электроэнергии, “русские” удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще существуют какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ относительно “Энергоатома”», — добавил он.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Добавим, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Моббинг на публичной службе: Верховный Суд закрыл гражданское производство по иску львовской юристки

КГС ВС признал, что жалоба на систематическое травлю (моббинг) от главы общины касается прохождения публичной службы, поэтому подлежит рассмотрению в административных судах.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

ВККС определила успешных кандидатов в Черниговский и Закарпатский апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила результаты собеседований кандидатов на должности в апелляционных судах: двое претендентов в Черниговском и один в Закарпатском апелляционном суде успешно подтвердили готовность к работе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]