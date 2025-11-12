Министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук не могут оставаться в должностях — Зеленский

Владимир Зеленский также заявил, что применит санкции против фигурантов дела НАБУ относительно «Энергоатома».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко не могут оставаться в своих должностях. Об этом он сказал во время обращения 12 ноября.

«Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться в должностях. Это вопрос, в частности, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, самое быстрое», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что попросил премьер-министра Юлию Свириденко, чтобы были поданы заявления об отставке от этих министров, а также попросит депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления.

«И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО относительно санкций по представлению Кабинета Министров Украины. Сейчас всем в Украине чрезвычайно тяжело. Проходить через отключения электроэнергии, “русские” удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще существуют какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ относительно “Энергоатома”», — добавил он.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Добавим, ВАКС избрал меру пресечения экс-советнику министра энергетики по делу «Мидас».

