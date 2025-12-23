Когда банк не обязан возвращать средства: позиция Верховного Суда относительно процедуры chargeback

Инициирование chargeback является правом, а не обязанностью банка, а ответственность за мошеннические действия третьих лиц не возлагается на банк в случае добровольных платежей клиента.

Инициирование процедуры chargeback является правом, а не обязанностью банка, а банк-эмитент не несет ответственности за мошеннические действия третьих лиц, если клиент добровольно осуществил платежные операции.

К такому выводу пришел Верховный Суд по делу № 757/19840/20-ц, оставив без изменений постановление апелляционного суда, которым отказано во взыскании с банка более 100 тысяч долларов убытков по операциям с платежной картой.

ВС подтвердил, что правила международных платежных систем не возлагают на банк-эмитент безусловной обязанности инициировать chargeback или арбитраж, а также не предусматривают ответственность банка за инвестиционные и брокерские транзакции, совершенные по волеизъявлению клиента.

Обстоятельства дела

Истец являлся клиентом АО КБ «ПриватБанк» и в 2017 году открыл торговый счет в компании Trade12 (Exo Capital Markets Ltd). В период с марта по сентябрь 2017 года он добровольно совершил 22 транзакции со своей платежной карты на общую сумму 112 500 долларов США в пользу этой компании.

Впоследствии истец заявил, что никаких инвестиционных услуг не получил, а компания оказалась мошеннической. В связи с этим он обратился в банк с требованием инициировать процедуру chargeback.

Банк принял к рассмотрению 15 транзакций, по двум из которых денежные средства были возвращены. Часть заявок банк закрыл без проведения претензионной работы, а по нескольким операциям сообщил, что торговец предоставил встречное подтверждение (second presentment), поддержанное банком-эквайером. Арбитражную процедуру банк не инициировал.

Истец считал такие действия неправомерными и обратился в суд с требованием взыскать с банка 102 500 долларов убытков, ссылаясь на ненадлежащее проведение процедуры chargeback.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, признав действия банка противоправными. Однако апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие у банка обязанности инициировать chargeback по добровольным транзакциям клиента. Данное постановление было обжаловано в кассационном порядке.

Позиция Верховного Суда

Рассматривая дело, Верховный Суд согласился с выводами апелляционной инстанции и обратил внимание на следующие ключевые правовые аспекты:

1. Chargeback — это право банка, а не его обязанность.

Международные платежные системы Visa и MasterCard предоставляют банку-эмитенту дискрецию решать, имеются ли основания для опротестования транзакции. Правила не обязывают банк в каждом случае инициировать chargeback или арбитраж.

2. Существуют категории транзакций, которые не подлежат оспариванию.

Согласно правилам MasterCard, с 2017 года операции, связанные с инвестициями, валютными операциями и переводами на брокерские счета, не подлежат возврату в порядке chargeback, если средства были зачислены на торговый счет.

3. Добровольность действий клиента имеет решающее значение.

Судами установлено, что все спорные транзакции истец осуществил сознательно и добровольно, понимая характер своих действий и возможные последствия.

4. Банк-эмитент не отвечает за мошеннические действия третьих лиц.

Если клиент самостоятельно инициировал платеж, а банк лишь выполнил платежную операцию, отсутствуют основания возлагать на банк ответственность за возможные мошеннические либо недобросовестные действия торговца.

5. Отсутствует состав гражданского правонарушения.

Истец не доказал наличие всех элементов гражданско-правовой ответственности банка, в частности противоправного поведения и причинной связи между действиями банка и заявленными убытками.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд:

оставил кассационную жалобу истца без удовлетворения;

оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда;

подтвердил, что банк-эмитент не несет финансовой ответственности за убытки клиента, причиненные мошенническими действиями третьих лиц, если клиент добровольно осуществил платежные операции, а правила платежной системы не предусматривают возможности их оспаривания.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

