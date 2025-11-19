  1. В Украине

Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра юстиции Германа Галущенко

13:35, 19 ноября 2025
Парламент рассмотрел вопрос об увольнении министра юстиции.
Верховная Рада поддержала увольнение с должности министра юстиции Германа Галущенко
Фото: mev.gov.ua
В среду, 19 ноября, Верховная Рада проголосовала за увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

Напомним, что Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал вынесение на рассмотрение парламента вопроса об отставке министра юстиции Германа Галущенко.

Герман Галущенко был назначен министром юстиции в июле 2025 года после переформатирования правительства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

