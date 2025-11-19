Парламент схвалив звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики

Верховна Рада розглянула подання глави уряду Юлії Свириденко про звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук.

Фото: Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада у середу, 19 листопада, проголосувала за звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Перед цим Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», - заявила вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.