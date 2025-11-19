  1. В Україні

Парламент схвалив звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики

14:10, 19 листопада 2025
Верховна Рада розглянула подання глави уряду Юлії Свириденко про звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук.
Парламент схвалив звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики
Фото: Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine
Верховна Рада у середу, 19 листопада, проголосувала за звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Перед цим Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

«Міністри подали свої заяви у визначений законом спосіб», - заявила вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

