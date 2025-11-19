Парламент одобрил увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики

Верховная Рада рассмотрела представление главы правительства Юлии Свириденко об увольнении министра энергетики Светланы Гринчук.

Верховная Рада в среду, 19 ноября, проголосовала за увальнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Перед этим Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

«Министры подали свои заявления в установленном законом порядке», — заявила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

