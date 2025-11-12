Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности министра энергетики

Светлана Гринчук подала в отставку с поста министра энергетики Украины.

Министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью. Я благодарна президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины и народным депутатам за предоставленную возможность работать в пользу государства, которое я делала на протяжении последних 10 лет на разных должностях на государственной службе, начиная с главного специалиста", - заявила Гринчук.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

