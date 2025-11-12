Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністра енергетики

Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України.

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - заявила Гринчук.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми.

Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

