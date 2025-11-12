  1. В Україні

Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністра енергетики

17:10, 12 листопада 2025
Світлана Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики України.
Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністра енергетики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

"Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінет Міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста", - заявила Гринчук. 

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

Мобінг на публічній службі: Верховний Суд закрив цивільне провадження за позовом львівської юристки

КЦС ВС визнав, що скарга на систематичне цькування (мобінг) від голови громади стосується проходження публічної служби, тому підлягає розгляду в адміністративних судах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]