  1. В Украине

Свириденко ответила, когда назначат министров энергетики и юстиции

19:06, 22 декабря 2025
Юлия Свириденко сообщила, что министр юстиции и энергетики будут назначены одновременно.
Фото: Facebook/yulia.svyrydenko
Глава правительства Юлия Свириденко заявила, что рассчитывает на назначение министра энергетики и министра юстиции в ближайшие недели. Об этом она сказала на мероприятии по случаю Дня работников дипломатической службы в Киеве 22 декабря.

«Что касается министра энергетики, то я сама хотела бы, чтобы он был назначен. Пока за энергетику приходится отвечать нам», — заявила Свириденко.

По ее словам, состоялся разговор и была договоренность с парламентским корпусом о том, что это будет совместное решение, в частности, будет обсуждение с фракциями, которые предоставят кандидатуры.

«Я надеюсь, что в ближайшие недели министры будут назначены. Потому что это чрезвычайно важно — иметь министра энергетики в отопительный сезон», — сказала премьер-министр, добавив, что министр юстиции и энергетики будут назначены вместе.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада отправила в отставку министров энергетики и юстиции Светлану Гринчук и Германа Галущенко.

минюст Юлия Свириденко

