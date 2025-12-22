Держаудитслужба розпочинає масштабний аудит оборонного сектору

Аудити і ревізії відбудуться на 86 суб’єктах господарювання ОПК, залучених до виробництва і закупівлі озброєння, та двох держпідприємствах Міністерства оборони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна аудиторська служба України з 23 грудня розпочинає масштабний і комплексний аудит у сфері оборони. Перевірки проводяться на виконання невідкладного розпорядження Президента України та Уряду.

У Держаудитслужбі наголошують, що здатність держави ефективно протидіяти агресору безпосередньо залежить від якості управління державними підприємствами оборонно-промислового комплексу. Саме тому аудит оборонного сектору визначено одним із пріоритетних напрямів роботи служби, поряд із перевіркою енергетичних державних компаній, яку було розпочато восени.

Зазначається, що завдання масштабне. У межах державного фінансового контролю аудит та ревізії заплановано провести на 86 суб’єктах господарювання оборонно-промислового комплексу, які задіяні у виробництві та закупівлі озброєння.

Крім того, перевірки охоплять два державні підприємства Міністерства оборони— «Агенцію оборонних закупівель» та «Державного оператора тилу».

До проведення заходів залучено близько 500 працівників аудиторської служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.